W sobotę Kraków stał się miejscem, w którym przeciwnicy obostrzeń zorganizowali manifestację. Udział wzięli w niej m.in. Ivan Komarenko, Grzegorz Braun i Stanisław Żółtek. Było nietypowo, bo zgromadzenie szybko przerodziło się w imprezę z muzyką na żywo i tańcami.

Sobotnie zgromadzenie organizowane przez Małopolski Marsz Wolności odbywało się pod hasłem „Z Miłości do Wolności”. W zgromadzeniu udział brał m.in. wokalista Ivan Komarenko, ale nie tylko, bo uczestniczyli w nim politycy, jak Grzegorz Braun, czy Stanisław Żółtek.

Czytaj także: Zakopane. Ataki na policję, bijatyki, alkohol. Policja nie dawała rady

„Gardzę naszymi celebrytami, którzy sprzedali się za garść srebrników.” – mówił Ivan Komarenko w rozmowie z „Gazetą Krakowską”. „Sprzedali resztki swojej godności, reklamując szczepionkę w telewizji oraz biegając po scenie jak poparzeni i wykrzykując: „Szczepimy się!”. Oni nie rozumieją, że niszczą show biznes oraz szacunek do ludzi kultury. Wstyd i hańba!” – dodał.

„Ja nie wróżę im szybkiego powrotu do pracy. A jak już wrócą, to dalej będą niewolnikami. Ale jest jeszcze szansa dla nich. Mogą zawrócić z tej złej drogi i przyłączyć do nas, do wolnych ludzi i walczyć o naszą wolność” – dodał Ivan Komarenko. Podczas zgromadzenia wokalista wygłaszał przemówienia i śpiewał. W czasie jego występów, część zgromadzonych świetnie się bawiła i tańczyła.

Czytaj także: Tłum turystów zaczął tańczyć i śpiewać na Krupówkach. Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie [WIDEO]

W zgromadzeniu uczestniczył również poseł Grzegorz Braun. „Zima wasza, wiosna nasza. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam odmienić ten zły, tragiczny kurs. Bo następnej wiosny może nie być, gdyby dotychczasowe trendy miały się utrzymać.” – mówił polityk.

Czytaj także: Burmistrz Zakopanego: stanowczo nie popieram takiego świętowania w Zakopanem

Źr. twitter; YouTube; „Gazeta Krakowska”