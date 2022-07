W wieku 73 lat zmarła Ivana Trump, amerykańska pisarka, modelka i przedsiębiorczymi, a prywatnie pierwsza żona Donalda Trumpa. Jak podaje „Daily Mail”, kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku.

Ivana Trump to pierwsza żona Donalda Trump. Para wzięła ślub w 1977 roku, po tym, jak przeniosła się z Czechosłowacji do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Mieli troje dzieci – Donalda Juniora, Ivankę oraz Erica. Para rozwiodła się w 1992 roku.

Jak podaje „Daily Mail”, kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Szczegółów dotyczących jej śmierci nie podano, jednak określono je jako naturalne. „Nasza mama była niesamowitą kobietą – siłą w biznesie, światowej klasy sportowcem, promienną pięknością oraz troskliwą matką i przyjaciółką” – głosi oświadczenie rodziny Trumpów.

Swoją żonę w mediach społecznościowych pożegnał też Donald Trump. „Jestem bardzo zasmucony informacją, że Ivana Trump zmarła w swoim domu w Nowym Jorku” – napisał były prezydent USA w serwisie Truth Social. „Była cudowną, piękną i niesamowitą kobietą, która prowadziła wspaniałe i inspirujące życie. Jej dumą i radością było troje dzieci, Donald Jr., Ivanka i Eric. Była z nich taka dumna, tak jak my wszyscy byliśmy z niej dumni. Spoczywaj w pokoju, Ivana!” – dodał.

Źr.: Daily Mail