Iwona Hartwich ogłosiła, że opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych oraz ich podopieczni odwieszają protest. Posłanka Koalicji Obywatelskiej poinformowała opinię publiczną o obywatelskim projekcie ustawy o rencie socjalnej.

Iwona Hartwich zaistniała w mediach w 2014 oraz 2018 roku, jako organizatorka protestów rodziców osób z niepełnosprawnościami. Dziennikarze relacjonowali wówczas starania grupy protestujących osób, które otwarcie mówiły, w jak trudnym położeniu znajdują się obecnie ludzie wychowujący dorosłe dzieci.

Zdecydowanie szerszym echem odbił się ostatni strajk sejmowy, w 2018 roku. Wówczas to dochodziło od wielu rozmów z politykami oraz negocjacji. Po wielu tygodniach, protestujący zdecydowali się zawiesić strajk.

W międzyczasie Hartwich wystartowała do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i zdobyła mandat. Zasiadając w Sejmie wielokrotnie podnosiła temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Iwona Hartwich ogłasza odwieszenie protestu. Stawia jasny warunek rządzącym

Teraz, w 2023 roku, protestująca grupa postanowiła powrócić na korytarze sejmowe. – Informuję, że z dniem dzisiejszym protest osób z niepełnosprawnościami zostaje odwieszony – zakomunikowała posłanka KO.

Na korytarzach sejmowych parlamentarzystka poinformowała, że niepełnosprawni składają projekt ustawy o rencie socjalnej do Sejmu. Domagają się, by rozpatrzeć go na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jednocześnie uczestnicy protestu zapowiadają, że dopóki projekt nie zacznie być rozpatrywany, oni zamierzają okupować korytarz sejmowy, jak w poprzednich latach.

Postulowany projekt renty socjalne zakłada podwyższenie świadczenia do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia.

Informuję, że z dniem dzisiejszym protest osób z niepełnosprawnościami zostaje ODWIESZONY. pic.twitter.com/HZJ4qYwSgf — Iwona Hartwich (@iwonahartwich) March 6, 2023

