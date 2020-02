Zdjęcia środkowego palca posłanki Joanny Lichockiej rozgrzały do czerwoności media społecznościowe. Nieoczekiwanie głos w tej sprawie zabrała Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej. – To jest kultura wg PiS i posłanki Lichockiej – napisała. Internauci zareagowali…

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce podczas wczorajszej debaty ws. finansowania mediów publicznych. Politycy opozycji udostępniali zdjęcie, na którym posłanka Joanna Lichocka z uśmiechem na ustach pokazuje im środkowy palec. Parlamentarzystka tłumaczyła, że sytuacja została zmanipulowana i w rzeczywistości „przesuwała palcem pod okiem”. Nie zmieniła zdania nawet, kiedy w mediach pojawiło się dłuższe nagranie.

Dopiero w piątek, kiedy sytuacja nabrała rozmiarów afery medialnej, Lichocka zmieniła nieco ton. – Jeśli ktoś poczuł się urażony tym gestem, gestem, który nie miał złych intencji, to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić – powiedziała w rozmowie z „Faktem”. Posłanka wyjaśniła jednak, że popełniła „mimowolnie” błąd. – Mogłam pamiętać, że jesteśmy w trakcie bardzo ostrej kampanii politycznej – dodała.

Jachira komentuje zdjęcia środkowego palca Lichockiej

Jedną z osób, które zareagowały na zachowanie Lichockiej była Klaudia Jachira. – To jest kultura wg @pisorgpl i posłanki Lichockiej. Jeszcze macie wątpliwości na co pójdzie 2 mld do TVP? – napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej, udostępniając zdjęcie z wczorajszego posiedzenia.

To jest kultura wg @pisorgpl i posłanki Lichockiej. Jeszcze macie wątpliwości na co pójdzie 2 mld do TVP? pic.twitter.com/tfuK5Mwyre — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) February 13, 2020

„Gdyby to było do pani skierowane, to nikt by nawet nie protestował”

Na wpis posłanki natychmiast zareagowali internauci. „Gdyby to było do pani skierowane, to nikt by nawet nie protestował” – zauważył dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. „Żałosny gest na sali (Lichocka), jeszcze gorsze, uwłaczające inteligencji tłumaczenia i najbardziej żałosna posłanka (Jachira) zabierająca głos” – dodał.

Żałosny gest na sali (Lichocka), jeszcze gorsze, uwłaczające inteligencji tłumaczenia i najbardziej żałosna posłanka (Jachira) zabierająca głos. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 14, 2020

Komentarzy w podobnym tonie było więcej. Część z internautów przypominała, że posłanka KO ma na koncie wiele niesmacznych żartów, a jej działalność „satyryczna” jest obraźliwa dla określonej grupy osób – wyborców PiS.

A to jest forma bez treści 😱 pic.twitter.com/wtLpzPWMhN — Marta Stasińska (@marta_stasinska) February 13, 2020

Jeszcze Pani w tym temacie brakowało. — Anna Czytowska (@AnnaCzytowska) February 14, 2020

