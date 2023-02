Słynny jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski od dłuższego czasu dzieli się raczej czarnymi wizjami niedalekiej przyszłości. Teraz wskazał konkretny region Polski, w którym według jego wizji będzie „zbierać się wojsko”.

Jasnowidz Jackowski wywołuje sporo kontrowersji. Choć ma wielu zwolenników wierzących w jego wizje, to znajduje także wielu krytyków zarzucających mu mijanie się z prawdą.

W swojej najnowszej wizji słynny jasnowidz wskazał konkretne miejsce w Polsce. Jak twierdzi, to właśnie tam niebawem zacznie się gromadzić wojsko. Nie jest jednak do końca pewne w jakim celu. Jackowski nie mówi wprost, aby działania zbrojne dotarły na teren Polski.

„Na Śląsku widzę dużo wojska. Dla żadnego miasta nie są to dobre wizje. Pojawi się jakiś niepokój na Śląsku. Widzę, jak zbiera się wojsko. Co to oznacza? To oznacza, że na świecie będą działy się bardzo złe rzeczy. I jak mówię, rykoszetem w Polsce też będą się działy złe rzeczy” – mówił Jackowski w rozmowie „Super Expressem”.

„Wiadomo, że jak na świecie rozgorzeje coś gorszego jak wojna na Ukrainie (…), to wiadomo, że w Polsce, będącej blisko Ukrainy, nie będzie można żyć normalnie. To się rozumie samo przez się. Będą się działy różne rzeczy, tak jakby echem 2023 rok nie da nam odetchnienia, tylko coś się spotęguje” – dodał Krzysztof Jackowski.

