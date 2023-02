Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się swoją kolejną wizją na temat nieodległej przyszłości. Poinformował, że w wizji zobaczył, co czeka Polskę w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jego przepowiednia ma się zacząć spełniać już w marcu.

Mieszkający w Człuchowie Krzysztof Jackowski jest jednym z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce. Od lat jego przepowiednie cieszą się ogromną popularnością, a w ostatnich miesiącach zaczął prezentować swoje wizje również w serwisie YouTube.

Jackowski w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że miał wizję tego, co ma rozpocząć się w marcu. Mówiąc krótko, jego słowa nie napawają optymizmem i pozostaje mieć nadzieję, że tym razem wizja jednak nie doczeka się spełnienia.

„Kojarzy mi się, że marzec dla Polski jest takim marazmem. Zaczyna się pewien marazm jeżeli chodzi o Polskę” – rozpoczął swoją wypowiedź Jackowski. Druga część napawa jeszcze większym niepokojem, bo jasnowidz mówi o „stratach”.

„Jakby w niedługiej przyszłości Polska miała jakieś straty ponieść przez to, co robi Rosja na Ukrainie i ogólnie to, co się dzieje w naszym regionie” – powiedział Jackowski.

Źr. se.pl