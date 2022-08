Fatalne wieści z Anglii. Pomocnik Brighton Jakub Moder musiał przejść kolejną operację, co ostatecznie przekreśla jego szanse na powrót do kadry przed tegorocznymi mistrzostwami świata w Katarze. O sprawie pisze „The Athletic”.

Jakub Moder doznał kontuzji jeszcze w kwietniu. Pomocnik Brighton zerwał więzadła krzyżowe w meczu z Norwich i już wtedy jego wyjazd na mundial w Katarze stanął pod dużym znakiem zapytania. Jak informuje „The Athletic”, teraz jest to już kompletnie wykluczone, ponieważ z powodu sztywności stawów Polak musiał poddać się kolejnemu zabiegowi.

Dyrektor techniczny klubu David Weir zaznacza, że Anglicy od początku przekreślali możliwość powrotu Modera do gry przed końcem roku kalendarzowego. „Początkowa diagnoza Jakuba Modera była bardzo złożona. To ciężka kontuzja kolana i zawsze uważaliśmy, że nierealne jest oczekiwanie na jego powrót do gry przed końcem roku kalendarzowego. Kierownictwo i zespół medyczny klubu angażował Jakuba w podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących jego planów leczenia i rehabilitacji. Ostatecznie sześć tygodni spędził on w Polsce” – mówił.

Weir jednocześnie zaznaczył, że rehabilitacja zawodnika przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. „Po powrocie do Anglii Moder doświadczył pewnej sztywności i ograniczeń ruchu, gdy zintensyfikował rehabilitację. Dlatego też przeszedł drugi zabieg chirurgiczny, aby załagodzić ten problem. To powszechna procedura wymagana w przypadku tak poważnego urazu kolana. W pełni doceniamy jego chęć wyjazdu na mistrzostwa świata, ale zawsze byliśmy pewni, że szansa na to jest bardzo mała. Jego rehabilitacja nadal przebiega zgodnie z harmonogramem, który pierwotnie przewidywaliśmy” – dodał.

Czytaj także: Takiej wypowiedzi po Lewandowskim mało kto się spodziewał. Użył bardzo dosadnego słowa

Źr.: The Athletic, Interia