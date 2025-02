Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Rafała Trzaskowskiego mógłby zastąpić inny kandydat. Marek Jakubiak przedstawił nawet swojego faworyta do tej roli. W jego ocenie urzędujący prezydent Warszawy „już się tylko ośmiesza”.

Jakubiak zwrócił uwagę na tempo zbiórki podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego. „Jak to jest, że w ciągu dwóch dni, dosłownie w poprzedniej kampanii zebrano prawie 2 mln podpisów na Trzaskowskiego, a teraz tak idzie to ślamazarnie?” – pytał w programie „Fakt LIVE”.

„Trzaskowski już nie jest żadną gwiazdą. On się już tylko ośmiesza. Czyli inaczej mówiąc, jak mówi Trzaskowski, to już się uśmiecham. A to już dla kandydata na prezydenta bardzo źle” – przekonuje Jakubiak.

Na tym nie koniec, bo Jakubiak wskazał nawet potencjalnego zastępcę Trzaskowskiego. Jak przekonuje nazwisko potencjalnego kandydata usłyszał w kuluarowych rozmowach, a jest nim Jacek Cichocki, obecny szef Kancelarii Sejmu. W przeszłości Cichocki był jednym ze współpracowników Donalda Tuska. Pełnił m.in. funkcję szefa MSW.

„Ciekawa sytuacja. Pan Hołownia musiałby się bardzo dobrze poczuć jako kandydat na prezydenta, że będzie miał podwładnego swoim kontrkandydatem i takim śmiertelnym zagrożeniem” – kontynuuje Jakubiak. Tymczasem we wtorek Szymon Hołownia ogłosił, że właśnie Jacek Cichocki stanie się szefem jego sztabu wyborczego.

Źr. dorzeczy.pl