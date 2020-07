Janusz Lewandowski zwrócił uwagę na problem rasizmu w Polsce. Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej opisał sytuację, której miał być świadkiem w Warszawie. Jego wpis wywołał falę komentarzy. Okazało się nawet, że polityk już wcześniej opublikował podobny tekst.

W Polsce istnieje problem dyskryminacji rasowej – tak przynajmniej sugeruje Janusz Lewandowski. Polityk opisał internautom historię z udziałem obcokrajowca w Warszawie.

– Widziałem w W-wie rowerzystę o „niewłaściwym” dla prawdziwych Polaków kolorze skóry. Trzymał w ręku, co niewygodne, biało-czerwoną flagę, jakby błagał „nie bijcie”. Smutny znak czasu w niegdyś tolerancyjnym kraju – relacjonuje Lewandowski.

Widziałem w W-wie rowerzystę o "niewłaściwym" dla prawdziwych Polaków kolorze skóry. Trzymał w ręku, co niewygodne, biało-czerwoną flagę, jakby błagał "nie bijcie". Smutny znak czasu w niegdyś tolerancyjnym kraju. — Janusz Lewandowski (@J_Lewandowski) July 25, 2020

Janusz Lewandowski zamieścił wpis o rasizmie w Polsce. Gorąca dyskusja

Wpis polityka wywołał szeroką dyskusję w internecie. Wielu użytkowników uważa, że polityk przerysowuje rzeczywistą skalę problemu. Głos w komentarzach zabrał Krzysztof Ziemiec. – Też widziałem obcokrajowca z dalekiego kraju z naszą biało czerwoną flagą. Było to rok temu 1 sierpnia w Warszawie. On wiedział jak ważna to data a mijający go ludzie byli wzruszeni – napisał pod zdjęciem.

Też widziałem obcokrajowca z dalekiego kraju z naszą biało czerwoną flagą. Było to rok temu 1 sierpnia w Warszawie. On wiedział jak ważna to data a mijający go ludzie byli wzruszeni pic.twitter.com/bvLb0zF9vf — Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) July 25, 2020

A może był dumny z poznanej i docenionej polskości, głąbie? https://t.co/ndF6oarNkX — Stanisław Janecki (@St_Janecki) July 25, 2020

Wkrótce okazało się, że Lewandowski zamieścił swój wpis już wcześniej. Jednak eurodeputowany zorientował się najprawdopodobniej, że forma była zbyt ryzykowna. W pierwszym zdaniu napisał bowiem: „Widziałem w W-wie rowerzystę o niewłaściwym kolorze skóry”.

Źródło: Twitter