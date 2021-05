Jarosław Kaczyński w rozmowie na antenie Radia Olsztyn zwrócił się z apelem do Polaków. Chodziło o szczepienia przeciwko Covid-19. Nie mogło także zabraknąć tematu ogłoszonego niedawno programu Polski Ład.

Podczas rozmowy na antenie Radia Olsztyn pojawił się temat znoszenia obostrzeń dla branży turystycznej. Ta gałąź gospodarki jest jedną z tych, które najmocniej dotknęły obostrzenia wprowadzone z powodu koronawirusa. Jarosław Kaczyński przyznał, że rozumie, iż wiele osób tęskni za powrotem do normalnego funkcjonowania. Zaznaczył jednak, że dotychczasowe decyzje były konieczne, aby opanować pandemię.

W tym kontekście zwrócił się z apelem do Polaków. Chodziło o szczepienia. „Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne” – podkreślił Jarosław Kaczyński. Jak dodał, bez szczepień pandemii nie da się opanować. „Jest to sprawa niezwykle istotna” – zaznaczył prezes partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński o wsparciu dla młodych

Nie zabrakło również tematu niedawno ogłoszonego programu Polski Ład. Jarosław Kaczyński poinformował, że obejmie on również kwestie podatkowe. „Jednym z ważniejszych punktów Polskiego Ładu są zmiany podatkowe, a także wsparcie dla młodych ludzi” – mówił.

„Polski Ład zakłada mnóstwo różnego rodzaju programów społecznych dla młodszego pokolenia. (…) To jest 100 tysięcy gwarantowanego kredytu, czyli to pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi – skąd wziąć pieniądze, żeby móc wziąć kredyt na mieszkanie. Ta kwestia zostaje rozwiązana. Nawet jeżeli ktoś chce dużego mieszkania, to będzie musiał mieć trochę pieniędzy, a nie dużo” – przekonywał Jarosław Kaczyński.

