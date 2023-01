Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z „Super Expressem” podzielił się jedną ze swoich wizji. Trzeba przyznać, że jest ona bardzo niepokojąca, szczególnie dla ludzi zamieszkujących okolice jednego z polskich miast.

Jasnowidz Jackowski podzielił się swoją bardzo niepokojącą wizją. Choć nie mówi tego wprost, można domniemywać, że obawia się, iż Rosjanie użyją na Ukrainie broni masowego rażenia, której skutki mogą zagrozić także ludziom na terenie Polski. Wskazał, że chodzi konkretnie o Rzeszów.

„Boje się tego powiedzieć. Rzeszów to może być rejon, w którym ludzie na własną rękę będą wyjeżdżać. Będą wyjeżdżać, ponieważ będą się czegoś bali. Będą wyjeżdżać nie na stałe, a z myślą, że wyjadą na jakiś czas. Ci, którzy wyjadają i będą chcieli wrócić, będą mieli problem” – powiedział Jackowski.

Czytaj także: Miedwiediew o niemieckiej minister i władzach Ukrainy: „Świnie”, „Spadkobiercy nazistów”

Jasnowidz ponownie przypomniał swoją wcześniejszą wizję, w której przepowiedział, że w tym roku wyborów w Polsce nie będzie. Według jego przepowiedni, w Polsce władzę przejmie jakaś komisja tymczasowa.

„Dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia, kto wygra i jaka siła będzie rządzić. My będziemy mieli zupełnie inne kłopoty. Wcale nie jest takie pewne czy nasz kraj, poszczególne regiony zachowają w przyszłości suwerenność. Ja mówię coś, co nie ma sensu, ale proszę pamiętać, że dwa lata temu mówiłem o tym, że będzie wojna i też wtedy to nie miało sensu” – powiedział Jackowski.

Źr. „Super Express”; o2.pl