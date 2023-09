Bieszczady to region Polski, który potrafi zaskoczyć. Przekonał się o tym jeden z jego mieszkańców, który przesłał do Lasów Państwowych wymowne nagranie.

Na udostępnionym przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne nagraniu widzimy obraz zarejestrowany przez kamerkę samochodową. Kierowca auta jedzie właśnie do pracy, gdy nagle na poboczu dostrzega coś, co mocno go zaskoczyło.

Gdy przyjrzał się bliżej okazało się, że ma do czynienia z dzikim zwierzęciem, a konkretnie – z niedźwiedziem brunatnym! – Gdy jedziesz rano do pracy i zastanawiasz się co Cię dzisiaj zaskoczy, aż tu nagle… – czytamy w opisie udostępnionego w serwisie społecznościowym Facebook nagrania.

– …i przypominasz sobie że mieszkasz w Bieszczadach – pisze w dalszej części autor posta sugerując tym samym, że takie spotkania w Bieszczadach nie są niczym nadzwyczajnym.

– O, rzut beretem od Ustrzyk Dolnych. Można takiego przyjemniaczka spotkać w czasie spaceru po szczytach „Korony Ustrzyk Dolnych”. Bezpieczniej sfotografować z samochodu, chociaż (jak widać) to dla zwierzęcia spory stres – napisała jedna z internautek.

