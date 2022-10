Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy zabrał głos na temat możliwości waloryzacji programu 500 plus. Polityk uniknął jakichkolwiek jednoznacznych deklaracji, ale jego wypowiedź z pewnością sprawi, że o temacie znów będzie głośno.

Temat waloryzacji programu 500 plus pojawia się w mediach od wielu miesięcy. Politycy partii rządzącej zwykle unikają jakichkolwiek jednoznacznych odpowiedzi na ten temat, skłaniając się raczej ku temu, że o zwiększeniu świadczenia na razie nie ma co myśleć. „W tym roku i w założeniach budżetowych nie przewidujemy waloryzacji świadczenia Rodzina 500 plus, ponieważ wprowadzamy nowe świadczenia i rozwijamy kolejne programy” – mówiła niedawno minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Moląg.

Trudno się więc dziwić, że słowa Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy wywołały niemałą konsternację. Prezes PiS nie złożył żadnej jednoznacznej deklaracji, ale z pewnością sprawił, że o temacie waloryzacji znów zrobi się głośno. „Myśli się o waloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecać” – powiedział.

Kaczyński wprost stwierdził, że „dzieci jest za mało i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić”. Zdaniem prezesa PiS, samo 500 plus nie zadziałało. Postęp mógłby nastąpić po zbudowaniu tanich i łatwych do zdobycia mieszkań, jednak „to też nie wystarczy”.

Źr.: Interia