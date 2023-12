Trwa konflikt wokół zmian w Telewizji Polskiej i innych mediach publicznych. Do napiętej sytuacji odniósł się abp Marek Jędraszewski podczas mszy świętej na Wawelu. Padły mocne słowa.

Przyjęta przez Sejm uchwała ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej wywołała polityczną burzę. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz organy nadzorcze tych podmiotów.

Pojawiły się nowe zarządy oraz nowi dziennikarze. Proces przejęcia kontroli przebiega jednak pod znakiem protestów dotychczasowych pracowników stacji oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany w TVP. Abp Jędraszewski podjął temat

Do zmian TVP nawiązał podczas mszy pasterskiej na Wawelu sam abp Marek Jędraszewski. W trakcie homilii wspomniał o wyzwaniach „bieżącego czasu”. – Dochodzą do mnie głosy o ludziach, którzy naprawdę bardzo cierpią, niekiedy nawet płaczą, ponieważ nie mogą odmawiać koronki do miłosierdzia Bożego, łącząc się, dzięki transmisji Telewizji Polskiej, z tymi, którzy modlą się codziennie w łagiewnickim Sanktuarium – wspomniał hierarcha.

– Do tego dochodzą inni, prawdziwie skrzywdzeni ludzie, którzy nagle, niekiedy wręcz z mediów, dowiadują się o tym, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę, utracili pracę – dodał.

