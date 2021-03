Joanna Mucha, chcąc pochwalić Szymona Hołownię, nieco się zagalopowała. – Jest człowiekiem niezwykle dobrze wykształconym – powiedziała w rozmowie z Radiem Plus. Kiedy dziennikarz zaczął posłankę, jakie konkretnie wykształcenie posiada lider Polski 2050, zaczęły się kłopoty…

Transfer Joanny Muchy do nowej formacji Szymona Hołowni był jednym z głośniejszych wydarzeń politycznych w styczniu. Była minister sportu przyznała po kilku dniach, że jej poprzednia partia straciła moc wygrywania wyborów. – Chcę, żeby zmienili Polskę, a żeby zmienić Polskę, musimy wygrać wybory z PiS-em – mówiła w TVN24.

Nieco ponad miesiąc od opuszczenia PO posłanka dostrzegła jednak pewne zmiany w największej partii opozycyjnej w Polsce. – Nie wiem czy to jest kwestia mojego odejścia czy to jest kwestia różnych rzeczy, które się dzieją w otoczeniu, ale rzeczywiście widać zmianę w tej chwili w Platformie i bardzo jej kibicuję – powiedziała w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Mucha stanowczo zastrzegła, że nie zamierza już krytykować PO. – Im bardziej będziemy wszyscy się starać po stronie opozycyjnej o to, żeby odzyskać Polskę z rąk populistów, to tym lepiej dla Polski i tym lepszy wynik osiągniemy, więc nie namówi mnie pan na to, żebym w tej chwili krytykowała moich kolegów – oświadczyła.

Joanna Mucha o wykształceniu lidera Polski 2050: Nie brał haseł, które powtarzał

Nowa posłanka ruchu Polska 2050 jest pod wielkim wrażeniem kompetencji lidera. Jednak w trakcie programu nieco się zagalopowała. – Jest człowiekiem niezwykle dobrze wykształconym – powiedziała.

– Przyznam, że nie wiem nic o tym wykształceniu. Jak wykształcony jest Hołownia? – dopytywał wyraźnie zaskoczony dziennikarz. Mucha usiłowała wyjaśnić, że miała na myśli podejście Hołowni do polityki. W tym kontekście zauważyła, że „nie brał haseł, które powtarzał, lecz naprawdę próbował zrozumieć, o co w nich chodzi”.

Redaktor Prusinowski powrócił jednak do wcześniejszej wypowiedzi. – Ale mówiła pani, że jest niezwykle dobrze wykształcony, czyli jak? – zapytał.

– To proszę się spotkać z Szymonem Hołownią i zapytać – odpowiedziała posłanka.

Z notki biograficznej Hołowni wynika, że ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Białymstoku.