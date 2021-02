John Godson przed laty był posłem w polskim parlamencie, do którego dostał się z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2015 r. nie zdobył mandatu, więc postanowił zerwać z polityką. Jednak jak się okazuje, tylko z polską polityką, bo właśnie ogłosił, że wystartuje w wyborach na prezydenta Nigerii.

John Godson o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Twitter. „Właśnie poinformowałem, że będę kandydować na urząd prezydenta Nigeria w powszechnych wyborach 2023” – napisał były poseł. Do wpisu dołączył zdjęcie przedstawiające jego plakat wyborczy.

Właśnie poinformowałem że będę kandydować na urząd Prezydenta Nigeria w powszechnych wyborach 2023. pic.twitter.com/iprfys0SH7 — John Abraham Godson (@johngodson) February 18, 2021

Jak informuje radio RMF FM, John Godson opuścił Polskę w 2015 r., po tym, jak nie udało mu się ponownie uzyskać mandatu do polskiego Sejmu. W Nigerii jednak nie próżnował, bo zarządza tam 600-hektarową farmą. Zajmuje się hodowlą świń oraz bydła. Uprawia zboża, palmy kokosowe, orzechy nerkowca.

Czytaj także: Giertych wraca do polityki. Zapowiada start w wyborach

Co więcej, jak podaje „Fakt”, Godson w swoim mieście kieruje specjalnym komitetem, który zajmie się odbudową gospodarczą po epidemii koronawirusa.

John Godson był polskim posłem

Przypomnijmy, John Godson zaczął swoją karierę polityczną od rady miasta w Łodzi. Gdy Hanna Zdanowska w 2010 r. wygrała wybory na prezydenta miasta, to przejął jej mandat poselski. W wyborach do Sejmu 2011 r. został posłem z listy PO, ale dwa lata później dołączył do Polski Razem Jarosława Gowina, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Po rozstaniu z partią, współpracował jeszcze z PSL, ale w 2015 r. nie udało mu się zdobyć mandatu poselskiego.

Czytaj także: Budka chciał stworzyć rząd techniczny. Brutalna odpowiedź Schetyny: „Polityczne banialuki”

Źr. RMF FM