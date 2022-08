Kabaret Neo-Nówka postanowił odnieść się do kontrowersji wokół ich skeczu zaprezentowanego w Koszalinie. Twórcy pokazali „chyba najlepszy” komentarz, jaki pojawił się przy tej okazji.

Mało kto się spodziewał, że o imprezie w Koszalinie transmitowanej przez Polsat zrobi się tak głośno. Wszystko za sprawą kabaretu Neo-Nówka, który pokazał odnowioną wersję znanego skeczu „Wigilia”, który powstał w 2018 roku. Widzowie jak zwykle są podzieleni.

Skecz jest ostrą satyrą polityczną, która zachwyciła część widzów. Inni są zdania, że największe ciosy spadają na jedną stronę sceny politycznej, twórcy są krytykowani za obraźliwe słowa pod adresem wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz widzów Telewizji Polskiej. Cały skecz można zobaczyć poniżej.

Sam kabaret Neo-Nówka postanowił odnieść się do całej sytuacji. „Dziękujemy za wszystkie życzliwe słowa, które od Was dostajemy. To miłe i budujące, że cały naród taki zjednoczony w miłości i radości” – czytamy. Przy okazji twórcy opublikowali najlepszy komentarz, jaki zobaczyli w tej sprawie.

Dwa komentarze pojawiły się na profilu ks. Rafała Soćko na Twitterze. „Dzisiejsze występy kabaretowe to dno i wodorosty. Takie moje przemyślenia po obejrzeniu jednego skeczu” – napisał. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie drugi komentarz, który pojawił się jakiś czas później. „Hejterom podpowiem, że nie oglądałem Neonówki. Nawet nie wiem co to za ich skecz, o którym piszecie i nie interesuje mnie to” – dodał.

Dziękujemy za wszystkie życzliwe słowa, które od Was dostajemy. To miłe i budujące, że cały naród taki zjednoczony w miłości i radości.

PS. Ten wpis poniżej chyba najlepszy

✌️✌️✌️ pic.twitter.com/fD1CjQ7YSr — Neo-Nówka (@kabaretNeoNowka) August 1, 2022

Źr.: Twitter/Neo-Nówka, YouTube/Neo-Nówka TV OFICJALNY KANAŁ