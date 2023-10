Jarosław Kaczyński skomentował wynik wyborów parlamentarnych. Zgodnie z sondażem exit poll Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale najprawdopodobniej nie stworzy rządu.

Mamy do czynienia z nietypową sytuacją. Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z wynikiem exit poll, wygrywa wybory parlamentarne, jednak najprawdopodobniej nie będzie w stanie stworzyć rządu.

Ten utworzy, wiele na to wskazuje, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica, które razem, według exit poll, mają 248 mandatów. Przy fatalnym wyniku Konfederacji oznacza to większość sejmową.

Po wstępnym wyniku wyborów zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział wymowne słowa. – Przed nami stoi pytanie, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze nie wiemy – powiedział Kaczyński.

– Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach partii, trzecie z kolei. To wielki sukces naszej formacji – stwierdził prezes partii, która jak dotąd rządziła Polską.

– Musimy mieć nadzieję i wiedzieć, że niezależnie od tego czy będziemy przy władzy czy będziemy w opozycji, ten projekt będziemy realizować i nie pozwolimy by Polskę zdradzono – oświadczył Kaczyński. – Nie pozwolimy by Polska straciła to co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu: niepodległość, prawo decydowania o swoim losie. To będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy – podsumował.

