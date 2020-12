Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podzielił się swoimi obserwacjami polskiej sceny politycznej. Przyznał, że zaskoczył go tak radykalny zwrot Platformy Obywatelskiej w lewą stronę. Prezes PiS podejrzewa jednak, że może to być celowa kalkulacja polityczna obliczona na pokonanie PiS.

Kaczyński podzielił się z „Rz” dwiema obserwacjami. „Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo – to jest oczywiste” – mówi prezes PiS. Druga obserwacja dotyczy największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej. „Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje” – przyznał.

Czytaj także: Olechowski zakładał PO. Teraz ostrzega przed… jej powrotem do władzy

Prezes PiS rozważa w tym kontekście, czy nie doszło do porozumienia pomiędzy liderami PO, a Szymonem Hołownią. Kaczyński przekonuje, że w takim wariancie radykalny skręt PO w lewą stroną byłby logiczny i obliczony na dopuszczenie do przejęcie centrum sceny przez Hołownię.

Kaczyński: „Stary-nowy pomysł, by nas pozbawić władzy”

„Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy” – mówi Kaczyński.

„Rz” przypomina, że w ostatnich dniach i tygodniach wielu ważnych polityków PO, jak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przyznało, że wspiera liberalizację prawa antyaborcyjnego. Nie wszyscy w partii, np. były lider Grzegorz Schetyna, się z tym zgadzają. Bardzo krytycznie te zmiany oceniła także Aleksandra Wasilewska, która co prawda już opuściła szeregi partii.

Czytaj także: Wasilewska odeszła z PO. Teraz nie szczędzi krytyki pod jej adresem

Źr. rp.pl