Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie stał się bardziej aktywny medialnie. Najpierw udzielił wywiadu Krzysztofowi Ziemcowi na antenie RMF FM, a następnie spotkał się z braćmi Karnowskimi, a ich rozmowa ukazała się w tygodniku „Sieci”. W trakcie pojawił się ciekawy wątek Pawła Kukiza.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” mówił między innymi o wewnętrznej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Oświadczył między innymi, że w tym momencie nie widzi żadnej możliwości zmiany premiera. „Byłoby to przedsięwzięcie wielce ryzykowne. Nie widzę też powodów, to człowiek niezwykle sprawny i też odporny, co było widać choćby ostatnio w Sejmie. Opozycja wyje, zachowuje się straszliwie, a premier mówi, jakby się nic nie działo” – stwierdził.

Kaczyński pytany był również o innych polityków. Odnosząc się do Zbigniewa Ziobry stwierdził, że jest to niełatwy koalicjant. „Ale osobiście jesteśmy w dobrych relacjach, to jest pewna różnica w stosunku do Jarosława Gowina, gdzie kłótni nie było, ale moje zaufanie coraz bardziej słabło” – powiedział. „Ta nieustanna obecność związana z postawą tego polityka, ciągłe próby chwiania łódką, były już dla wszystkich bardzo męczące, całkowicie niezrozumiałe” – mówił w odniesieniu do Gowina. „Przecież on negocjował tygodniami jakieś rozwiązania, na przykład zawarte w Polskim Ładzie, wywierał na nie wpływ, wnosił poprawki, wreszcie zadowolony podpisywał wychodził i się odcinał, krytykował” – dodał.

W rozmowie pojawił się też ciekawy wątek dotyczący Pawła Kukiza. Jarosław Kaczyński stwierdził, że „zakolegował się” z Kukizem. Gdy został zapytany, czy śpiewają razem, odpowiedział: „zdarzyło się w pewnym stanie, lepiej tu postawić kropkę”. „Istotą tej współpracy jest jednak realizacja dużej części programu tego środowiska. Umówiliśmy się w kilku sprawach i dotrzymujemy słowa” – powiedział.

Żr.: Sieci