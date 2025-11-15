Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kwidzynie w województwie pomorskim nawiązał do sytuacji w ochronie zdrowia. Lider partii zaskoczył, bo jednoznacznie zadeklarował, że w Polsce „trzeba wprowadzić system niemiecki”.

Kaczyński odwiedził Kwidzyn w ramach trasy „Czas Polski, program Polaków”. „Zaczynam objazdową kampanię tu, dzisiaj, w Kwidzynie. Droga do zwycięstwa jest bardzo trudna. Polska jest dzisiaj w kryzysie. Potrzebna jest diagnoza tego kryzysu i potrzebne są środki zaradcze, jak z tego wyjść” – mówił.

Nie brakowało mocnych słów. Prezes PiS stwierdził, że Polska znalazła się w kryzysie, a „źródłem tego kryzysu jest rząd, który w dużej mierze realizuje agendę obcego państwa”. „Matką tego kryzysu jest to, co dzieje się w finansach publicznych. Żeby zmienić to, co złe, musimy mieć uzdrowione finanse. Nie ma pieniędzy, jest napięcie, narasta zadłużenie i to powoduje, że z czasem nastąpią skutki w życiu gospodarczym i społecznym” – powiedział.

Kaczyński nawiązał również do dramatycznej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, którą ocenił jako „bulwersującą”. Prezes PiS uważa, że należy wprowadzić rozwiązania znane z Niemiec. „Trzeba wprowadzić system niemiecki. Wiadomo, że ja nie należę do przyjaciół tego państwa, ale nie przeczę, że niektóre rozwiązania tam są rozwiązaniami dobrymi” – powiedział.

Nie brakowało oskarżeń pod adresem rządu Tuska. „Ten rząd nieustannie wprowadza opinię publiczną w błąd, co do tego, co obowiązuje, co nie obowiązuje. Twierdzi, że odnosi sukcesy – nie odnosi żadnych sukcesów. Co najwyżej czasem coś się odsunie w czasie” – mówił Kaczyński.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM