W trakcie emocjonującego meczu reprezentacji Polski z Holandią na PGE Narodowym, który zakończył się remisem 1:1 i przyciągnął ponad 56 tysięcy kibiców, doszło do niepokojącego incydentu w sieci. Prezydent RP, Karol Nawrocki, obecny na stadionie wraz z synem, stał się celem publicznej groźby śmierci. Policja Warszawska potwierdziła, że wszczęła postępowanie w tej sprawie, co budzi pytania o bezpieczeństwo osób publicznych w erze mediów społecznościowych.

Spotkanie piłkarskie, rozgrywane na jednym z największych stadionów w Polsce, było okazją do sportowej rywalizacji, ale szybko przerodziło się w tło dla kontrowersyjnego zdarzenia online. PZPN opublikował na swoich kanałach informację o wizycie prezydenta Nawrockiego, co miało podkreślić patriotyczny wymiar imprezy. Jednak jeden z użytkowników platformy X postanowił wykorzystać ten post do wyrażenia agresji.

Użytkownik, kojarzony z grupą internetową #silnirazem – często opisywaną jako zwolenników obecnego obozu rządzącego pod wodzą Donalda Tuska – udostępnił materiał PZPN, dodając do niego zdjęcie broni palnej. Podpis brzmiał w sposób jednoznacznie groźny, sugerujący bezpośrednie zagrożenie dla życia prezydenta. Taki wpis, zdaniem ekspertów od prawa karnego, może kwalifikować się jako przestępstwo polegające na wzbudzaniu uzasadnionej obawy o zdrowie lub życie, co jest surowo karane w polskim prawie.

Oto "silny razem", który groził dzisiaj podczas meczu zabójstwem Prezydenta Karola Nawrockiego.



Najwyższa pora, by nie tylko zajać się jednostkami.



Cała hejterska sekta wyhodowana na zlecenie Tuska przez Giertycha, która jest systemowo wspierana przez rząd, musi być zbadana. pic.twitter.com/G5HADzoAIa — Max Hübner (@HubnerrMax) November 14, 2025

Warszawska Komenda Stołeczna Policji nie zwlekała z odpowiedzią. W oficjalnym komunikacie wydanym w sobotni poranek funkcjonariusze poinformowali, że po otrzymaniu sygnału o podejrzanym wpisie na platformie X, natychmiast podjęli niezbędne kroki proceduralne. „Działania w tej sprawie są w toku” – brzmi lakoniczne oświadczenie policji, która zaznaczyła również, że grafika z pistoletem pojawiała się wcześniej w różnych kontekstach w internecie i na innych portalach społecznościowych.

Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie „X” podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku.



W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w… https://t.co/Rki6UED43p — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025

Pomimo szybkiej reakcji, wpis został usunięty przez autora, a całe konto zlikwidowane, co mogło być próbą zatarcia śladów. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa podkreślają, że takie działania nie uniemożliwiają identyfikacji sprawcy, zwłaszcza w przypadku platform jak X, które współpracują z organami ścigania.

Źródło: niezależna.pl