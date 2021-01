Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją wpolsce.pl zapowiedział, że rząd wkrótce przedstawi nowe plany. Prezes PiS ocenił, że będą one bardzo „daleko idące i ambitne, w dalszym ciągu prospołeczne”.

Kaczyński usłyszał pytanie o plany na przyszłość PiS. Szef partii potwierdził, że niebawem partia rządząca przedstawi tzw. nowy ład. „Plany będą niedługo przedstawione, są naprawdę ambitne, daleko idące, są w dalszym ciągu prospołeczne, ale nastawione na to, żeby działanie dla społeczeństwa, w tym także dla tych grup, którym jest trudniej było połączone z działaniem prorozwojowym, bo Polska musi szybko, szybciej, wyraźnie szybciej niż kraje zachodniej Europy, rozwijać się” – powiedział.

„Wciąż istnieje spory dystans. Musimy go nadrobić najpierw w obszarze PKB na głowę mieszkańca, a potem, co zajmie oczywiście dłużej, jeśli chodzi o zasobność, nagromadzony majątek. To wszystko nie może jednak unieważniać działań w sferze ducha, bo silny naród by być narodem pełnym, także w tej sferze musi mieć dużo do powiedzenia, musi mieć żywą humanistykę. Wielu przeszkadza w osiągnięciu tych celów, ale nie o nich dzisiaj rozmawiamy” – mówił Kaczyński.

Kaczyński o pandemii

W ocenie prezesa PiS Polska nie najgorzej przechodzi epidemię. „Wyniki gospodarcze mówią same za siebie, tu liczby pokazują, że należymy do europejskiej czołówki. Jeżeli chodzi o odporność społeczną też nie jest najgorzej. Są oczywiście różne incydenty, są środowiska, które nie chcą przyjąć do wiadomości rzeczy oczywistych, ale nie przybiera to aż takiego charakteru jak w innych państwach. Reakcja ze strony władzy jest w gruncie rzeczy bardzo umiarkowana, nikt nie używa gazu łzawiącego na dużą skalę, armatek wodnych w zimie, a tak bywa w Europie. Mam nadzieję, że będzie tak dalej” – powiedział Kaczyński.

„Trzeba działać w sposób ostrożny, wyciągać wnioski z tego, co tam się stało. Musimy zdusić epidemię, to jest dzisiaj sprawa numer jeden. Z innymi zadaniami potem też damy sobie radę.” – zapewnił Kaczyński. „Naprawdę, niektórym myli się Polska dzisiejsza z tą z lat 90., kiedy te możliwości były niewielkie. One w ciągu tych lat bardzo wzrosły. Nie jesteśmy jeszcze dzisiaj zamożnym europejskim krajem, ale już wystarczająco zamożnym, żeby sobie dawać radę” – zaznaczył.

Źr. wPolityce.pl