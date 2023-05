Po ujawnieniu szczegółów maltretowania 8-letniego dziecka z Częstochowy powróciła dyskusja o przywróceniu kary śmierci w Polsce. Sceptycznie nastawiony do tego pomysłu jest Rafał Trzaskowski. – Jeśli dzieje się tak straszna tragedia, która poruszyła nami wszystkimi, to szukają gry na emocjach, najlepiej wprowadzić karę śmierci – podkreślił prezydent Warszawy na antenie Radia ZET.

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła opinią publiczną. W toku śledztwa okazało się, że chłopiec był ofiarą długotrwałego maltretowania ze strony ojczyma Dawida B. Chłopiec miał poważne oparzenia, złamania oraz ślady pobicia. Zmarł po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu.

W reakcji na śmierć dziecka z obozu rządzącego popłynęły deklaracje o potrzebie m.in. zaostrzenia prawa. Nawet premier Mateusz Morawiecki publicznie przyznał, że jest zwolennikiem przywrócenia kary śmierci. – Już nie raz wyraziłem swoje zdanie na ten temat — dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, z taką premedytacją, wobec tak niewinnych ofiar jestem zwolennikiem przywrócenia kary śmierci – stwierdził.

Trzaskowski ostro o deklaracjach rządzących: Jestem przeciwnikiem kary śmierci

Sceptycznie do takich pomysłów nastawiony jest Rafał Trzaskowski. Według prezydenta Warszawy, deklaracje płynące z rządu są przykładem populizmu. – To jest klasyczne zagranie populistów. Jeśli dzieje się tak straszna tragedia, która poruszyła nami wszystkimi, to szukają gry na emocjach, najlepiej wprowadzić karę śmierci. Tu nie kij jest potrzebny, tylko potrzebna jest empatia, konkretny system – powiedział na antenie Radia ZET.

– Trzeba skupić się na tym, jak przywrócić system do działania, w jaki sposób więcej ufać pracownikom pomocy społecznej, a nie teraz krzyczeć o karze śmierci – zauważył. – To jest kontrproduktywne. Ja jestem przeciwnikiem kary śmierci – zapewnił.