Tragiczny karambol na trasie S8 w okolicach Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Zderzenie z udziałem czterech pojazdów doprowadziło do śmierci dwóch osób.

Wstrząsające sceny rozegrały się około godziny 10:00 na 52. kilometrze trasy S8 na Dolnym Śląsku. Miał tam miejsce karambol, w którym udział brały dwa samochody osobowe oraz dwa pojazdy ciężarowe.

W jednym z aut zakleszczone zostały cztery osoby. „Niestety mimo akcji ratunkowej dwóch z nich nie udało się uratować. Z kolei dwie pozostałe osoby w stanie nieprzytomności ewakuowano z miejsca zdarzenia” – przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy kpt. Marcin Purzyński z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec ratowniczy LPR. Trasa S8 w stronę Warszawy została całkowicie zablokowana. Policjanci kierują inne samochody objazdami.

Jak informuje Interia, chwilę po tym wypadku, doszło do kolejnego podobnego zdarzenia w tym samym miejscu, ale na pasie w stronę Wrocławia. W tym zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy i jedna osoba odniosła obrażenia niezagrażające życiu.

Przeczytaj również:

Źr. Interia