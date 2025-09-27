Znani aktorzy Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli groźny wypadek niedaleko Gniezna. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami.

Wypadek miał miejsce w piątek w Niechanowie w Wielkopolsce. Zajmujący się sprawą policjanci z Gniezna poinformowali, że około 15:40 zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe: citroen i mercedes.

„W wyniku wypadku obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał 46-letni kierowca Mercedesa jadącego drogą wojewódzką nr 260 od strony Witkowa” – napisano w komunikacie policyjnym.

Szybko okazało się, że poszkodowany to Krzysztof Czeczot, znany aktor filmowy i teatralny. Mężczyzna trafił do szpitala. Razem z nim samochodem podróżowała aktorka Karolina Gorczyca, które nie doznała obrażeń.

„Pasażerka tego auta, jak i kierująca Citroenem, która prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku 'ustąp pierwszeństwa’ nie odniosły obrażeń” – dodano w policyjnym komunikacie.

Karolina Gorczyca dzień po wypadku odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. „Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem. Wczoraj z Krzysztofem Czeczotem mieliśmy dużo szczęścia, ale przede wszystkim zapięte pasy i dostosowaną prędkość jazdy” – napisała.

Źr. Polsat News; Policja