Koszmarny wypadek zakończył się śmiercią 31-letniego kierowcy audi. Mężczyzna z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie rozbił się o przydrożne drzewo.

Tragiczne sceny rozegrały się w środę na drodze wojewódzkiej nr 211, na odcinku pomiędzy Czarną Dąbrówką a Podkomorzycami (woj. pomorskie). Samochód osobowy marki audi zjechał z drogi i z ogromną siłą uderzył w drzewo.

Młody kierowca siedzący za kierownicą audi nie miał szans na przeżycie.

Na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Dotąd nie ustalono jeszcze, co spowodowało tragiczny wypadek. Jak informuje radio RMF FM, śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez. W grę wchodzi zarówno błąd kierowcy, jak również możliwe problemy techniczne auta.

Na miejscu przez długi czas występowały utrudnienia.

Przeczytaj również:

Źr. Policja; RMF FM