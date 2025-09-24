Ja osobiście uważam, że to, co stało się w samorządzie Warszawy w ostatnich dniach, jest złe. Jest złą decyzją – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To reakcja na ostatnie działania samorządu w Warszawie dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu.

Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu ostatecznie przepadł w Warszawie. Wszystko przez działania polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy – pomimo lawinowej krytyki – zablokowali pomysł swojego koalicjanta, tj. Polski 2050, który popierała m.in. Lewica.

Zakaz ostatecznie zostanie wprowadzony „na próbę”. – Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w @warszawa – wykonujemy pierwszy krok. Ograniczenia obowiązywałyby w pierwszej kolejności na terenie dwóch kluczowych dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Szanuję zdanie warszawianek i warszawiaków, którzy wyrazili je podczas konsultacji społecznych i robimy krok w tę stronę w ramach pilotażu, podobnie jak to miało miejsce w wielu miastach. To rozwiązanie będzie miało poparcie większości Rady. Krok po kroku. Do przodu – oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w @warszawa – wykonujemy pierwszy krok.



Ograniczenia obowiązywałyby w pierwszej kolejności na terenie dwóch kluczowych dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ.



Szanuję zdanie warszawianek i warszawiaków, którzy wyrazili je podczas… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 18, 2025

Hołownia ostro o działaniach warszawskich radnych. Chodzi o alkohol

– Ja osobiście uważam, że to, co stało się w samorządzie Warszawy w ostatnich dniach, jest złe. Jest złą decyzją. Nie wiem dlaczego została podjęta, ale uważam, że to nie ma nic wspólnego z troską o dobro wspólne i stąd rezygnacja wiceprezydenta Warszawy z naszego ugrupowania, Jacka Wiśnickiego. Bardzo dobrze Jacek się zachował, powinien się tak zachować – podkreślił.

Działaniami władz Warszawy rozczarowany jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Położyliśmy projekt – już jest w konsultacjach – który wprowadza całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych. Zrobiono kiedyś wyjątek dla piwa, nie rozumiem dlaczego – a ten wyjątek ta ustawa znosi. Daje również samorządom prawa do tego, żeby w jeszcze bardziej rygorystyczny sposób określały możliwość sprzedaży alkoholu na swoim terytorium – dodał.

Przeczytaj również: