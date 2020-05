Na stronie Programu Trzeciego Polskiego Radia pojawiła się „poprawiona” wersja Listy Przebojów Trójki z 15 maja. W zestawieniu ponownie znalazł się utwór „Twój ból jest lepszy niż mój”, jednak tym razem na pozycji czwartej. Na sytuację ostro zareagował sam Kazik, który opublikował krótkie oświadczenie w sieci.

Po tym, jak anulowane zostało głosowanie, w którym pierwsze miejsce zajęła piosenka, którą nagrał Kazik pt. „Twój ból jest lepszy niż mój”. Ze współpracy z Trójką zrezygnowało wielu artystów a ze stacji odeszli między innymi Marek Niedźwiecki i Marcin Kydryński. Z kolei dyrektor Trójki w specjalnym oświadczeniu poinformował, że doszło do manipulacji głosami, a winą za całą sytuację obarczył prowadzącego.

Teraz Trójka zamieściła na swojej stronie internetowej „poprawione” wydanie Listy Przebojów z 15 maja 2020 roku. Kazik również znalazł się na nowej liście, jednak jego piosenka zajęła czwarte miejsce. W notowaniu zwyciężył Bartas Szymoniak z piosenką pt. „Wojownik z miłości”.

Kazik publikuje oświadczenie

Sam Kazik poinformował jednak we wtorek, że nie chce, by jego piosenka była grana w ramach listy przebojów. Oświadczenie opublikowano na facebookowym profilu Kultu. Informacja została również do Trójki przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

„W związku z zaistniałą sytuacją żądam wycofania piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” z notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego. Kazimierz Staszewski” – czytamy na profilu Kultu.

