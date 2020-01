Beata Kempa na antenie TVP Info w ostrych słowach komentowała działalność polityczną Tomasza Grodzkiego. Europosłanka nie szczędziła słów krytyki pod adresem aktualnego marszałka Senatu.

Kempa odniosła się do aktywności Grodzkiego, który w ostatnim czasie wywołał kontrowersje m.in. zapraszając do Polski przedstawicieli Komisji Weneckiej. Resort sprawiedliwości twierdził wówczas, że marszałek Senatu nie ma uprawnień do prowadzenia polityki zagranicznej. Pojawiły się nawet oskarżenia o załamanie przepisów Konstytucji.

Na antenie TVP Info, europosłanka stwierdziła, że w jej ocenie Grodzki „nie ma w sercu polskiej racji stanu”. „Marszałek Senatu powinien złożyć urząd, ponieważ go nie udźwignął. Niektórzy mówią, że ktoś nie dorasta, żeby być wójtem w gminie. Podejrzewam, że wójt poradziłby sobie zdecydowanie lepiej niż marszałek Grodzki na swojej funkcji.” – mówiła Kempa. „Jestem oburzona jego postępowaniem.” – dodała.

Polityk zwróciła uwagę, że Grodzki wykorzystuje swoją funkcję do zapraszania do Polski różnych gremiów, które mają oceniać nieistniejącą jeszcze ustawę. „Każdy, kto bije w Polskę w jakikolwiek sposób, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jego miejsce jest na śmietniku politycznym.” – podsumowała Kempa.

Źr. tvp.info