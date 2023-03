Przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów w Lizbonie doszło do dramatycznych scen. Kibice miejscowej Benfiki starli się z belgijskimi przyjezdnymi fanami Club Brugge. W sieci pojawiły się nagrania ze starć. Jeden z kibiców trafił do szpitala. Co najmniej kilkanaście innych osób odniosło obrażenia.

We wtorek Benfica rozegra w Lizbonie rewanżowe spotkanie z drużyną Club Brugge. Kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem starli się ze sobą kibice obu zespołów. Całą sytuację opisała portugalska gazeta „Record”, a za nią polskie media.

Media relacjonują, że w kilku miejscach Lizbony kibice Benfiki atakowali przyjezdnych Belgów. Wiadomo, że nosili ze sobą noże i łańcuchy. Kilku kibiców odniosło obrażenia, a jeden z nich trafił do szpitala.

Według relacji belgijscy kibice próbowali uciekać, ale nie wszyscy zdołali. Gospodarze mieli rzekomo wpędzań niektórych Belgów w wąskie uliczki, aby tam łatwiej się z nimi rozprawić. Miejscowa policja aresztowała kilka osób, w tym dwóch Belgów.

🇪🇺 Benfica vs Club Brugge 06/03/2023pic.twitter.com/DDoLBo114E — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 7, 2023

