Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią podał datę, kiedy wygłosi swoje expose. Głos zabrał również Hołownia, który ujawnił, kiedy swoją okazję na wygłoszenie expose otrzyma Donald Tusk.

Morawiecki podczas rozmowy z dziennikarzami ujawnił, że expose wygłosi w ostatnim możliwym terminie konstytucyjnym. „Podczas spotkania z marszałkiem Sejmu ustaliliśmy datę expose. Wygłoszę je 11 grudnia, wstępnie o godzinie 10:00” – powiedział premier.

„Ten czas chcemy poświęcić na rozmowach z formacjami politycznymi (…). Rząd jest zupełnie innym, składa się zaledwie z kilku ministrów, tylko trzech z poprzedniej Rady Ministrów. Liczymy na nowe otwarcie i refleksję” – powiedział Morawiecki odpowiadając na pytania o powody wyznaczenia tak odległego terminu.

Później do tej kwestii odniósł się również Hołownia. „Decyzja Mateusza Morawieckiego może być różnie komentowana politycznie, ja w tej sprawie jestem stróżem terminów” – powiedział. „Premier zapewnił mnie, że nie zamierza przemawiać dłużej niż godzinę, później szykuje się debata. Ona może trwać trzy lub cztery godziny. W godzinach popołudniowych Sejm zagłosuje ws. wotum dla rządu i (…). jeśli nie uzyska wystarczającej liczby głosów to ja zarządzę i przerwę i przejdziemy do II kroku powoływania rządu” – dodał.

„Wczesnym wieczorem 11 grudnia możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania” – mówił dalej Hołownia. „We wtorek po południu moglibyśmy mieć już tę procedurę zamkniętą, jeśli taka będzie wola izby” – kontynuował.

Dodał, że ma nadzieję, że prezydent Andrzej Duda dotrzyma słowa i zaprzysięgnie rząd Tuska 13 grudnia, jak zapowiadał. „Wszelkie próby kombinowania przy tym, co zdecydowali Polacy 15 października, byłoby igraniem z ich wolą. Rząd będzie w Polsce 13 grudnia Zapewniam” – powiedział Hołownia.

Źr. Polsat News