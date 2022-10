Cały świat komentuje wysadzenie mostu krymskiego łączącego okupowany przez Rosjan Krym z Rosją kontynentalną. Tymczasem Witalij Kliczko pozwolił sobie na bezlitosną kpinę z klęski Rosjan. Opublikował karykaturę siebie samego i nawiązał do pewnej sytuacji sprzed lat.

W sobotni poranek cały świat obiegły zdjęcia płonącego Mostu Krymskiego. Z informacji mediów wynika, że za zniszczeniem obiektu łączącego Rosję z okupowanym Krymem stoją służby ukraińskie. Zniszczeniu uległa jedna nitka mostu drogowego i most kolejowy. Nie wiadomo, w jakim stanie jest druga nitka drogowa.

Do sprawy odniósł się mer Kijowa Witalij Kliczko. Były bokser, mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC opublikował na swoim profilu w serwisie Twitter karykaturę, która przedstawia… jego samego. Ukazano go jako kelnera, na tacy trzymającego… płonącą na moście cysternę.

Dodano też opis. „Most Krymski jest zmęczony” – napisano.

Кримський міст таки втомився. pic.twitter.com/VvHekN2cUC — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 8, 2022

Słowa nawiązują do sytuacji z 2017 r. Doszło wówczas do częściowego zawalenia się w zarządzanym przez niego Kijowie Mostu Szuliawskiego. W rozmowie z mediami Kliczko, tłumacząc przyczyny zdarzenia stwierdził, że most był „zmęczony czasem”. Wywołało to burzę na Ukrainie.

Źr. Interia; twitter