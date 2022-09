Mer Kijowa Witalij Kliczko skomentował poranne orędzie Władimira Putina. Prezydent Rosji ogłosił wprowadzenie „częściowej mobilizacji” w kraju. Były mistrz bokserski ocenił ten krok bardzo jednoznacznie i wskazał, do czego to doprowadzi.

„Zapowiadane przez Putina groźby mobilizacyjne i nuklearne nie pomogą agresorowi w jego dążeniu do podboju i zniszczenia Ukrainy i Ukraińców. Tyran w końcu rozpoczął procesy, które pogrzebią go w jego własnym kraju” – napisał w mediach społecznościowych Kliczko.

Były bokser i obecny mer Kijowa zwrócił się również z apelem do przywódców światowych. Wezwał ich do tego, aby potraktowali słowa Putina jako impuls do podjęcia działania w celu powstrzymania Rosji.

Оголошена Путіним мобілізація й ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) September 21, 2022

„Cywilizowany świat musi wreszcie zrozumieć, że zło trzeba wykorzenić, a nie mówić o jakichś iluzorycznych 'negocjacjach pokojowych'” – dodał Kliczko.

Przypomnijmy, Władimir Putin w porannym orędziu do narodu poinformował o podpisaniu dekretu o częściowej mobilizacji wojskowej. Działania państwa w tym zakresie mają rozpocząć się już dziś. Mobilizacja ma dotyczyć obywateli znajdujących się w rezerwie, szczególnie tych, którzy służyli w siłach zbrojnych, posiadają określone specjalizacje wojskowe i odpowiednie doświadczenie. Putin zagroził również użyciem broni nuklearnej.

Źr. Interia; twitter