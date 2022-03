Mer Kijowa Witalij Kliczko zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. Były legendarny mistrz bokserski osobiście podziękował prezesowi Prawa i Sprawiedliwości za organizację wyjazdu premierów do Kijowa atakowanego przez Rosjan.

We wtorek Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz premierzy Czech i Słowenii udali się do Kijowa na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Na miejscu prezes PiS zaproponował, aby NATO wysłało na Ukrainę specjalną misję pokojową.

Witalij Kliczko nie szczędził pochwał pod adresem Polaków. „Chcę to powiedzieć jeszcze raz: w prawdziwie trudnych czasach widzisz, kto jest twoim przyjacielem. Bracia Polacy dali nam ogromne wsparcie, wielkie wsparcie” – mówił. Podkreślił przy tym, że „setki tysięcy Ukraińców przybyło do Polski”.

„Rozumiemy, że to nie jest łatwa i prosta sytuacja. Właśnie teraz Ukraina jest w katastrofalnej sytuacji. Bardzo dziękujemy za wsparcie, za pomoc humanitarną, za zaopiekowanie się Ukraińcami w tym trudnym czasie” – mówił Kliczko.

Mer Kijowa zwrócił się też bezpośrednio do Kaczyńskiego. „Specjalne podziękowania chcę skierować do Jarosława Kaczyńskiego. To była bardzo ryzykowna podróż, tutaj do Kijowa, ale to była również symboliczna podróż, ponieważ chciał pokazać jedność z Ukrainą. Nigdy tego nie zapomnimy” – powiedział Kliczko.

„Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Teraz w tym trudnym czasie widzimy, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem” – powtórzył Kliczko.

Źr. dorzeczy.pl; twitter