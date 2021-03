Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz zagrozili, że opuszczą klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – wynika z ustaleń portalu Interia.pl. Przyczyną konfliktu posłów Porozumienia jest dodatkowe wsparcie finansowe dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Gwałtowny wzrost zakażeń na terenie Warmii i Mazur skłonił rząd do zamrożenia gospodarki w tym regionie. Zamknięte zostały szkoły, centra handlowe, hotele, teatry i kina. Zablokowano również dostęp do obiektów sportowych.

– Przed nami czas rozwoju pandemii. Do tej pory wykonywaliśmy odważne kroki w kierunku luzowania obostrzeń. Teraz, obserwując to co się dzieje, postanowiliśmy wykonać mały krok wstecz, a tak naprawdę o 1/16 tego kroku – mówił pod koniec lutego minister Adam Niedzielski. W ubiegłym tygodniu zamrożenie zostało przedłużone do co najmniej 14 marca.

W związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazł się region, poseł Michał Wypij z Porozumienia interweniował ws. przekazania dodatkowych środków pieniężnych samorządom. Polityk ogłosił sukces już 26 lutego. – Warmia i Mazury dostaną dodatkowe wsparcie rządowe! – pisał wówczas. Polityka wspierał w działaniach inny poseł z tego regionu, Wojciech Maksymowicz.

Warmia i Mazury dostaną dodatkowe wparcie rządowe! Dzięki szybkim działaniom @Jaroslaw_Gowin ponad 300 milionów złotych dodatkowo trafi do gmin w naszym województwie!

Wsparcie to zostanie przyznane w niemal identyczny sposób jak w przypadku gmin górskich! Dziękujemy! pic.twitter.com/yk3T3gqMmc — Michał Wypij (@michalwypij) February 26, 2021

Politycy Porozumienia zagrozili, że opuszczą klub parlamentarny PiS? Pojawił się spór o pieniądze

Tymczasem z ustaleń Interii wynika, że w sprawie środków dla woj. warmińsko-mazurskiego nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji. Informację taką przedstawił w rozmowie z portalem bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego.

Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz nie zamierzają się ugiąć. Posłowie mieli postawić sprawę na ostrzu noża. Podczas rozmów w resorcie rozwoju zagrozili, że w przypadku odmowy przyznania dodatkowych środków opuszczą klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Komunikat miał już trafić do kierownictwa partii Jarosława Kaczyńskiego.

W rozmowie z serwisem politycy nie przyznają wprost, że postawili ultimatum. Jednak obaj przekonują, jak bardzo wsparcia finansowego potrzebuje ich region. – Oczekujemy jak najszybszego wniosku z Ministerstwa Rozwoju, który zaakceptuje premier Mateusz Morawiecki, a umierające Warmia i Mazury zyskają pomoc niezbędną do przetrwania – stwierdził Wypij.