Konfederacja zainspirowała się kanadyjskim ruchem zwanym Konwojem Wolności i przygotowała własną akcję w podobnym stylu, choć na dużo mniejszą skalę. W Polskę wyrusza Tir Wolności, który ma głosić powrót do normalności i wezwanie do rozliczenia polityków odpowiedzialnych za wprowadzanie lockdownów.

O inicjatywie, którą przygotowała Konfederacja mówił podczas na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie dyrektor biura prasowego partii Tomasz Grabarczyk.

„Tir Wolności” jest odpowiedzią Konfederacji na kanadyjski „Konwój Wolności”. Będzie przemierzał Polskę przez tydzień, w poniedziałek dotrze do Białegostoku, a następnie „będzie odwiedzał duże miasta wojewódzkie” – mówił. Przypomniał, że Konfederacja jest „jedynym ugrupowaniem politycznym”, które w marcu 2020 roku głosowało przeciwko „pierwszej ustawie covidowej”.

Krzysztof Bosak stwierdził, że nowa ustawa covidowa „dała podstawę do dalszej, arbitralnej polityki ministra zdrowia, do wprowadzania lockdownów”. „Widać bardzo wyraźnie, że tym, co w takim systemie demokratycznym, jaki mamy w Polsce, jest zabezpieczeniem praw i wolności, jest istnienie w polityce parlamentarnej alternatywy politycznej” – mówił.

W opinii Bosaka, przy takim stanie demokracji w Polsce, „gdyby nie było Konfederacji w polityce parlamentarnej, to moglibyśmy mieć taka samą dramatyczną sytuację, jak w tej chwili widzimy w Kanadzie, jak widzieliśmy w Australii”. Poseł wskazał też na niektóre państwa europejskie, gdzie – jak przypomniał – „ludzie, którzy protestowali, byli bici przez policję, tratowani końmi”.

Dziś przed Stadionem Narodowym pokazaliśmy dziennikarzom #TirWolności, nawiązujący do kanadyjskiego konwoju wolności. Będziemy przypominać o tym, że posłowie tylko jednej partii konsekwentnie od 2020 głosowali przeciw covidowemu łamaniu praw obywatelskich i nadużyciom rządu! pic.twitter.com/JDAabUTNUK — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) February 21, 2022

„I dziś rusza „Tir Wolności”, aby przypomnieć o tym, podkreślić, że jesteśmy jedyną siłą polityczną, która sprzeciwiała się temu, co narzucał główny nurt globalistyczny wielkich korporacji farmaceutycznych i organizacji międzynarodowych” – oświadczył poseł Bosak.

Źr. Interia