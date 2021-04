Od pewnego czasu nie jest już wydawane bezterminowe prawo jazdy. Okazuje się, że dotyczy to również kierowców, którzy wcześniej taki dokument otrzymali. Za kilka lat wszystkich czeka wymiana, w związku z nowym wzorem.

Obecnie prawo jazdy wydawane jest maksymalnie na okres 15 lat. Jeżeli lekarz stwierdzi przeciwwskazania zdrowotne, takie jak choćby problemy ze wzrokiem, dokument może być wydany na krótszy okres, na przykład 5 lat. Co istotne, w przypadku utraty ważności prawa jazdy, nie tracimy uprawnień do kierowania pojazdami. Należy jednak jak najszybciej postarać się o nowy dokument. Koszt jego wymiany to obecnie 100 zł i 50 gr.

Okazuje się, że w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu, wymiana prawa jazdy będzie dotyczyła wszystkich kierowcach. O nowy dokument będzie można ubiegać się od 2028 roku, a czas na jego wymianę będziemy mieli do 2033 roku. Od tego momentu wszyscy kierowcy powinni posiadać już terminowe prawo jazdy, które co pewien czas będzie trzeba wymieniać.

Jeżeli ktoś posiada bezterminowe prawo jazdy, przed jego wymianą nie będzie musiał udać się do lekarza. Dla osób z terminowym dokumentem, taka wizyta będzie konieczna. Lekarz, oprócz badania wzroku, przeprowadzi między innymi pomiar ciśnienia czy cukru.

Źr.: Onet