Prawdopodobnie przez około cztery tygodnie będzie trwała pauza Roberta Lewandowskiego. Polaka nie zobaczymy nie tylko w spotkaniach Bayernu Monachium w Bundeslidze i Lidze Mistrzów, ale również w meczach reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski doznał kontuzji podczas wtorkowego meczu Bayernu Monachium z Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów. Bawarczycy wygrali 3:0 a Polak strzelił bramkę. Niestety, spotkanie przepłacił kontuzją.

Jak czytamy w komunikacie Bayernu, Lewandowski doznał pęknięcia krawędzi lewej goleni. „Robert Lewandowski doznał pęknięcia krawędzi lewej goleni podczas wtorkowej wygranej w Lidze Mistrzów z Chelsea 3:0. Wykazały to wyniki dogłębnego badania przeprowadzonego przez klubowego lekarza dra Hansa-Wilhelma Mullera-Wohlfahrta zaraz po powrocie z Londynu” – czytamy.

Przez dziesięć dni Lewandowski będzie chodził w gipsie, później czeka go rehabilitacja. Do gry wróci prawdopodobnie za około cztery tygodnie. Oznacza to, że Bayern będzie musiał poradzić sobie bez Lewandowskiego w meczach Bundesligi, a także w spotkaniu z Schalke w Pucharze Niemiec oraz w rewanżowym meczu z Chelsea w Lidze Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że Lewandowski nie przyjedzie również na zgrupowanie reprezentacji Polski. Podopieczni Jerzego Brzęczka 27 i 31 marca spotkają dwa pierwsze spotkania w tym roku. We Wrocławiu zmierzą się z Finlandią a w Chorzowie z Ukrainą.

Źr.: WP Sportowe Fakty