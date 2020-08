Makabryczną kontuzją zakończyła się próba rosyjskiego sztangisty Alexandra Sedykha. Do zdarzenia doszło podczas Mistrzostw Europy w Moskwie a nagranie trafiło do sieci. Uwaga, jest przeznaczone tylko dla osób o mocnych nerwach.

Do całego zdarzenia doszło podczas rozgrywanych w Moskwie Mistrzostw Europy. Do swojej próby podszedł Alexander Sedykh, który podnosił sztangę o wadze 400 kilogramów. Długo wydawało się, że nie stanie się nic złego – aż do momentu, gdy sztangista próbował ją odłożyć.

Gdy Rosjanin odkładał sztangę, jego kolana pękły pod ciężarem. Zawodnik padł na ziemię a na jego twarzy widać było ogromny ból. Alexander Sedykh trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego zwichnięcie kolan i pęknięcie mięśni czworogłowych. Przeszedł sześciogodzinną operację.

Po jej zakończeniu przekazał, że co najmniej dwa najbliższe miesiące spędzi w łóżku nie mogąc ruszać nogami. Dopiero po tym czasie Rosjanin będzie mógł na nowo zacząć uczyć się chodzić. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wznowi sportową karierę.

Makabryczne nagranie z wypadku można zobaczyć poniżej. Przestrzegamy jednak, że jest ono tylko dla osób o mocnych nerwach.

Czytaj także: Groźny wypadek! Żużlowiec przeleciał przez bandy [WIDEO]

Źr.: o2, YouTube/Sports Goes Wrong