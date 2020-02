Belgijskie służby potwierdziły, że na terenie kraju wykryto pierwszy przypadek koronawirusa. Wykryto go u jednego z Belgów, który wracał z Chin. Wirtualna Polska informuje, że chory leciał samolotem razem z Polakami.

Dziewięciu Belgów wróciło ostatnio do kraju. Zostali przetransportowani w grupie około 350 Europejczyków, których dobrowolnie przewieziono z prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. To właśnie tam w grudniu 2019 roku rozpoczęła się epidemia koronawirusa, którym do tej pory zaraziło się już ponad 20 tysięcy osób.

Belgowie po powrocie do kraju zostali poddani kwarantannie w szpitalu wojskowym w Brukseli. Po przeprowadzeniu badań u jednej osoby stwierdzono koronawirusa. To kolejny przypadek w Europie, wcześniej wirusa wykryto we Francji, Niemczech, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Jak podaje Wirtualna Polska, zarażony Belg leciał samolotem razem z Polakami. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z WP uspokaja jednak twierdząc, że wszyscy są pod opieką i czują się dobrze. „W ciągu 24 godzin poinformujemy o wynikach testów” – powiedział.

Źr.: WP