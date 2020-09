Sanepid wystosował apel do wiernych, którzy uczestniczyli we mszach świętych w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Koronawiursa wykryto tam u jednej z osób służących do mszy. Kwarantanną objęto siostry z tamtejszego zgromadzenia.

Koronawirus SARS-CoV-2 został wykryty u jednej z osób posługujących do mszy świętej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Informację w tej sprawie potwierdziła Małgorzata Pabis, rzeczniczka prasowa sanktuarium.

Sanepid zaapelował do wiernych, którzy 24 i 25 sierpnia uczestniczyli w mszach świętych, które w bazylice odprawiane były o godzinie 12:00. Jeżeli zauważą u siebie niepokojące objawy, proszeni są o skorzystanie z teleporady i kontakt z sanepidem.

Jednocześnie sanktuarium zapewnia, że bazylika na bieżąco jest dezynfekowana i posługują w niej kapłani, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. Podobnie jest z kaplicą, w której znajduje się grób św. Faustyny oraz obraz Jezusa Miłosiernego.

Na kwarantannę zostały natomiast skierowane siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Posługują one w sanktuarium w Łagiewnikach.

Źr.: Radio ZET