Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Głowa Kościoła katolickiego przypomniała o przypadającej okrągłej 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Papież udzielił audiencji generalnej na placu św. Damazego. „W minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie Porozumień, które – jako owoc solidarności uciśnionych – dały początek Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i historycznym przemianom politycznym w waszym kraju i w Europie Środkowej” – mówił Franciszek.

Papież przypomniał w tym kontekście słowa Jana Pawła II. „Zawsze aktualne jest to, co powiedział św. Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, […] która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania” – mówił Franciszek.

„Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości! Z serca wam błogosławię” – zakończył papież.

Czytaj także: Wałęsa mówił o Janie Pawle II. Ostry komentarz duchownego: „Co za podły człowiek”

Źr. dorzeczy.pl