Janusz Korwin-Mikke niebawem założy zupełnie nową partię polityczną? Słynny polityk nie wyklucza takiego kroku po tym, jak w sobotę Sławomir Mentzen ogłosił, że nie wystawi Korwin-Mikkego w najbliższych wyborach.

W sobotę odbywało się posiedzenie Rady Krajowej Nowej Nadziei. Partia pod przewodnictwem Sławomira Mentzena jest jednym z podmiotów współtworzących Konfederację. Po zakończeniu rozmów, Mentzen opublikował komunikat, który dla wielu zwolenników jego formacji będzie trudny do zaakceptowania.

„Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach” – napisał Mentzen dodając obszerne uzasadnienie. Więcej TUTAJ.

Tymczasem sam Korwin-Mikke najwyraźniej nie zamierza się godzić z taką decyzją. Najpierw opublikował wpis w mediach społecznościowych. „Przed spotkaniem członków Rady Krajowej Nowej Nadziei odbyłem rozmowę ze Sławomirem Mentzenem i doszedłem do wniosku, że nie ma szans na porozumienie” – napisał.

Więcej o swoich planach opowiedział w rozmowie z Onetem. „Nie wiem, czy Konfederacja się utrzyma. Jeżeli będę zakładał nową partię, to z Konfederacją stanie się to samo, co kiedyś z Kongresem Nowej Prawicy czy UPR. Po prostu zniknie” – twierdzi Korwin-Mikke.

Korwin-Mikke wskazał termin, w jakim podejmie decyzję o nowej partii. „Ja nie chcę, by ci ludzie mnie bronili. Idziemy do ataku. W ciągu 16 dni podejmę decyzję, czy zakładam nową partię. Do 14 listopada jestem lojalnym członkiem Nowej Nadziei” – powiedział.

