Niedawno Sławomir Mentzen ogłosił, że Janusz Korwin-Mikke więcej nie wystartuje w wyborach z listy Konfederacji. Rozłam wisi w powietrzu, bo nestor polskiej polityki nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę. Nie wyklucza, że powoła nową partię polityczną. Zakreślił termin na podjęcie decyzji.

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Nowej Nadziei. Po rozmowach, Sławomir Mentzen ogłosił publicznie, że Korwin-Mikke nie wystartuje z ramienia Konfederacji w kolejnych wyborach.

Co na to sam zainteresowany? „Kolega Mentzen poinformował o tym, że jego zdaniem nie startuję w wyborach z ramienia Nowej Nadziei. Oczywiście będzie to prawdą, jeżeli pan prezes Mentzen nie zmieni zdania, jeżeli partia nie zmieni prezesa, jeżeli zarząd postąpi zgodnie z sugestią prezesa” – powiedział Korwin-Mikke.

Natychmiast padły pytania o to, czy polityk zamierza w tej sytuacji powołać nową formacje polityczną. „Jest to jedna z opcji. W tej chwili badam tę opcję. Badam, czy da się zaprowadzić porządek ponownie w Nowej Nadziei, jeżeli się okaże, że to beznadziejne, to myślę, że trzeba będzie chyba założyć nową partię” – stwierdził Korwin-Mikke.

„Już dwa razy to robiłem, mogę zrobić po raz trzeci” – dodaje. „Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zapadnie decyzja” – mówi Korwin-Mikke odpowiadając na pytanie, kiedy zamierza podjąć decyzję.

Źr. RMF FM