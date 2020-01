Podczas dzisiejszego zjazdu elektorów, Konfederacja wybrała swojego kandydata na prezydenta. Ugrupowanie w wyborach będzie reprezentował Krzysztof Bosak. W mediach społecznościowych odniósł się do sprawy Janusz Korwin-Mikke, którego wpis wywołał sporo komentarzy.

Wyłonienie kandydata Konfederacji odbyło się w modelu amerykańskim. W partii zorganizowane zostały prawybory i konwencje w poszczególnych województwach, w których zwyciężył Krzysztof Bosak przed Grzegorzem Braunem i Arturem Dziamborem. Dzisiejszy zjazd elektorów ostatecznie wyłonił Bosaka na kandydata partii.

Na facebooku do sprawy odniósł się Janusz Korwin-Mike, który również brał udział w prawyborach, ale nieskutecznie. „Wybory w KONFEDERACJI wygrał najlepszy Kandydat. Skąd wiemy, że najlepszy? Bo wygrał. Logika tego wariantu d***kracji jest jest taka, że popiera się tego, kto wygrał – i kropka.” – rozpoczął swój wpis.

Z wpisu polityka wynika, że podczas zjazdu elektorów toczyła się zażarta walka polityczna. „Rozgrywka miedzy trzema osobami nie ma żadnego rozstrzygnięcia – trzeba podejmować decyzje na bieżąco i wygrywa ten, kto podejmie ją ostatni.” – pisze Korwin-Mikke. „Kolega ją podejmujący dowiedział się (i była to prawda), że narodowcy przekażą część głosów na kol.Dziambora by doprowadzić do remisu, po którym odpadną obydwaj Kandydaci.” – pisze poseł.

„W efekcie doszło do rozgrywki, w której kol.Dziambor uznał, że lepszym Kandydatem będzie kol.Bosak – bo Go, jak się wyraził w wywiadzie dla PolSatu, zna. I większość Jego wyborców Go posłuchała.” – pisze dalej Korwin-Mikke. „Analiza przeprowadzona poprzedniego dnia na posiedzeniu Prezydium ustaliła, że żaden nasz kandydat nie ma szansy, więc trzeba wybrać mniejsze Zło – pardon: większe Dobro. Kol.Dziambor zadziałał na własną odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że miał rację…” – czytamy.

Źr. wmeritum.pl; facebook