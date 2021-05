Grzegorz Krychowiak odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi na pytanie odnoszące się do stroju Erlinga Haalanda. Norweski napastnik Borussii Dortmund pochwalił się w sieci zdjęciem z wylotu na Grand Prix Monaco w Formule 1.

Grzegorz Krychowiak znany jest ze swojego zamiłowania do mody. Sam słynie z tego, że dobrze się ubiera, promuje też często założoną przez siebie markę Balamonte. Nic więc dziwnego, że to właśnie do niego w kwestii mody zwrócił się Zbigniew Boniek.

Uwagę prezesa PZPN przykuł strój Erlinga Haalanda. Napastnik Borussii Dortmund skorzystał z zakończonego właśnie sezonu Bundesligi i wyleciał na niedzielne Grand Prix Monaco w Formule 1. Pochwalił się zdjęciem z samolotu, na którym widać, że zawodnik założył na siebie bardzo oryginalny strój.

Zbigniew Boniek udostępnił zdjęcie i zwrócił się do Grzegorza Krychowiaka. „Hej, co tu się dzieje? Co ty na to?” – napisał.

Hej @GrzegKrychowiak , co tu się dzieje? Co ty na to? https://t.co/yUvw0WEWXw — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) May 23, 2021

Na odpowiedź ze strony pomocnika Lokomotivu Moskwa nie musiał długo czekać. „Bardzo odważnie i kolorowo. Ale ja już jestem za stary na tyle przepychu” – napisał Krychowiak.

Bardzo odwaznie i kolorowo 😜 ale ja juz jestem za stary na tyle przepychu 😂 🌈 — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) May 23, 2021

Źr.: Twitter/Zbigniew Boniek, Twitter/Grzegorz Krychowiak