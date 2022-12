Na portalu „Łączy nas piłka” opublikowano nagranie odsłaniające kulisy meczu reprezentacji Polski z Francją. W trakcie przerwy w meczu słyszymy, że Grzegorz Krychowiak wskazał kolegom z kadry, co Francuzi cały czas powtarzali między sobą na boisku.

Polscy piłkarze po raz pierwszy od 36 lat zdołali wyjść z grupy na mistrzostwach świata. W 1/8 finału czekali na nich jednak obecni mistrzowie świata, czyli Francuzi. We wcześniejszych spotkaniach polscy piłkarze grali niezwykle defensywnie, co wywoływało krytykę pod adresem selekcjonera. Tym razem zaskoczyli nie tylko kibiców, ale i rywali. Zagrali otwarcie i stworzyli kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Niestety rywal okazał się zbyt mocny i zdołał wygrać 3:1.

Na nagraniu opublikowanym przez „Łączy nas piłka” słyszymy wypowiedzi polskich piłkarzy przed meczem, w jego przerwie i po nim. Wiele miejsca poświęcono słowom, jakie wypowiadał Robert Lewandowski i Czesław Michniewicz.

Czytaj także: Lewandowski przemówił w szatni po meczu z Francją. Są też słowa Michniewicza. Jest nagranie [WIDEO]

Jednak w przerwie meczu, w pewnym momencie słyszymy, co mówi Grzegorz Krychowiak. Zawodnik ujawnił, co francuscy piłkarze cały czas między sobą powtarzali. „Panowie, oni cały czas w trakcie pierwszej połowy mówili, by wyjść do pressingu. Nie robili tego, więc na pewno to zmienią w drugiej połowie. To otwiera nam sporo miejsca za plecami pomocników. Wykorzystajmy to” – zaapelował Krychowiak.

Niestety w drugiej połowie błysnął geniusz Kyliana Mbappe, który dołożył jeszcze dwie bramki dla Francji. Na koniec Lewandowski wykorzystał rzut karny ustalając wynik spotkania na 3:1 dla aktualnych mistrzów świata.

Źr. WP Sportowe Fakty