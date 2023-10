Niedawno Grzegorz Krychowiak ogłosił zakończenie kariery w piłkarskiej reprezentacji Polski. Jednak jak ustalił portal sport.pl możliwe, że niebawem zawodnik powróci do kadry. O tym, że trwają rozmowy poinformował sekretarz PZPN Łukasz Wachowski.

Najprawdopodobniej nie chodzi jednak o powrót do kadry w pełnym tego słowa znaczeniu. Chodzi raczej o uroczyste pożegnanie piłkarza, takie jak niedawno urządzono dla Kuby Błaszczykowskiego. Wiele wskazuje na to, że mogłoby do tego dojść na Stadionie Narodowym podczas meczu przeciwko Łotwie.

O tym, że trwają rozmowy poinformował sekretarz PZPN. „Rozmawialiśmy o tym, ale sprawa wciąż jest otwarta. Dużo zależy od klubowych aktywności Grzegorza, ale mogę zapewnić, że godnie go pożegnamy” – przyznał Łukasz Wachowski.

Krychowiak oficjalnie zakończył swoją przygodę z reprezentacją 26 września 2023 r. W narodowych barwach rozegrał równo 100 meczy. „W każdym meczu dawałem z siebie tyle, ile mogłem, żebyście byli z nas dumni” – pisał w pożegnalnym poście.

Reprezentacja Polski zagra z Łotyszami 21 listopada na PGE Narodowym. Będzie to kilka dni po ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024 z Czechami.

Źr. sport.pl; X