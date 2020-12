Krystian Ochman został zwycięzcą 11. edycji programu „The Voice of Poland”. W finale zmierzył się z hitem Madonny pt. „Frozen”. Reakcja widzów na zwycięstwo uczestnika była natychmiastowa.

Tegoroczna edycja programu „The Voice of Poland” była inna niż do tej pory. Odcinki, które miały być emitowane na żywo, zostały nagrane. Odcinek finałowy został wyemitowany na żywo, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.

Do ostatniej chwili o zwycięstwo walczyli ze sobą Krystian Ochman i Adam Kalinowski. Ostatecznie widzowie zadecydowali, że to Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka zwycięży w 11. edycji programu. Nie jest to zaskoczenie – widzowie już od dawna spekulowali, że to właśnie on może zatriumfować w programie.

Krystian Ochman w finale zmierzył się z hitem Madonny pt. „Frozen”. Za zwycięstwo otrzymał kontrakt płytowy z Universal Music Polska, czek na 50 tysięcy złotych oraz voucher na biżuterię o wartości 5 tysięcy złotych.

Na zwycięstwo uczestnika błyskawicznie zareagowali widzowie, którzy zamieścili mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych. Tym razem byli oni wyjątkowo zgodni – zdecydowana większość osób gratulowała Krystianowi zwycięstwa twierdząc, że było ono zasłużone.

Finałowy występ można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/The Voice of Poland